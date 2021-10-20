警詢後確認吊嘎男杜姓男子（中）就是協助陳修將送醫男子，目前正全力偵辦中，而因杜男另有他案在身，因此訊後依法移送彰化地檢署歸案。（翻攝照片）

「76行者」總召集人陳修將，因涉嫌殺害22歲胡姓女友16日收押禁見在彰化看守所，而經過四天神秘吊嘎男終於現身，19日主動聯繫警方並到案說明，經警詢後，確認吊嘎男杜姓男子就是協助陳修將送醫胡女的男子，目前正全力偵辦中，而因杜男另有他案在身，因此訊後依法移送彰化地檢署歸案。

陳修將15日在彰化埔心一家摩鐵，疑似口角失手打死年僅22歲的胡姓女友，事後打電話找來友人幫忙扛上車送醫，但最終胡姓女友因傷重經搶救後仍回天乏術，事發後陳修將到案說明矢口否認，而協助將胡女送醫的杜男，也因擔心自己被成共犯，選擇神隱。

據了解，因杜男本身仍有案件在身，因此才選擇躲避警方偵訊，期間警方用運科技偵查，鎖定29歲杜姓男子，並找出他頻繁出沒在桃園地區，透過數位偵測與探詢，最終杜男自知難逃法網，在19日12點20分主動聯繫警方，訊後杜男因另涉非駕業務傷害及妨害兵役治罪條例通緝，遭警方解送地檢署歸案。

溪湖分局副分局長施焜山表示，15日期間彰化埔心某旅館發生命案，本分局立即成立專案小組偵辦，調閱相關監視器發現後，鎖定杜男為本案重要關係人，警方運用數位科技偵查，抽絲剝繭，迅速查知關鍵證人到案，以釐清相關案情。