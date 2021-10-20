自10月16日，一對上海夫妻在西安核酸檢測陽性後，兩人所在的旅行團中7人確診，1人為無症狀感染者。該旅行團7人從上海出發，與另一銀川市民艾某某組成8人旅遊團後，曾在甘肅張掖、酒泉、嘉峪關，內蒙古額濟納旗等地旅遊。隨著全大陸多地開展排查，截至19日12時，陝西、寧夏、內蒙古、甘肅、湖南、貴州、及北京豐台7省市，均已出現病例。

武漢大學醫學部病毒研究所楊佔秋教授認為，病毒感染源頭可能與上海旅行團及其活動軌跡有關。因氣溫降低，目前病毒已進入冬季活躍期，今後一段時間可能會出現更多病例。

楊佔秋教授認為，病毒感染源頭可能與上海旅行團及其活動軌跡有關。因該病毒潛伏期為3至6天，成員不排除在上海出發前就感染的可能性。在感染前期，因身體內病毒較少，早期無法通過核酸檢測查出。在旅行過程中，隨著體內病毒擴散增多，成員發病、檢測結果呈陽性。此次上海旅行團在十一假期後出發，之後的確診結果與假期並沒有太大關聯。

據大陸國家衛健委網站消息，昨天（10月19日0—24時）31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例。其中境外輸入病例13例(上海7例，廣東3例，福建1例，河南1例，陝西1例)，含3例由無症狀感染者轉為確診病例(河南1例，廣東1例，陝西1例)；本土病例17例(內蒙古8例，其中阿拉善盟5例、錫林郭勒盟3例；甘肅4例，均在蘭州市；北京1例，在豐台區；貴州1例，在遵義市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；陝西1例，在西安市；寧夏1例，在吳忠市)，含1例由無症狀感染者轉為確診病例(在陝西)。