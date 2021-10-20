76人球星班西蒙斯(Ben Simmons)昨天終於重返球隊訓練，但他態度消極，不僅用應付的態度訓練，手機更放口袋不離身，種種行為讓總教練瑞弗斯(Doc Rivers)不滿，將他趕出場，最後他慘遭禁賽，對此恩比德受訪(Joel Embiid)時表示說他完全不在乎，讓西蒙斯與隊內裂痕更大了。

“Our job is not to babysit somebody.”



pic.twitter.com/XNQ3RVaD8t — Kevin Negandhi (@KevinNegandhi) October 19 2021

恩比德受訪說：「我們工作不是為照顧某人，拿薪水是打比賽、拼命打球，並赢得比賽。這是拿薪水要做的事。」「我們不是拿薪水成為某人的保姆，這不是我們的工作，我相信隊友們也都是這麼想的。我們現在就專注於贏球，打得像一支球隊，而從現在開始，我不會再在乎這個人！」

此話能看出恩比德幾乎已放棄西蒙斯，也不想再管他的狀況，只想專心做好自己的事。昨天西蒙斯好不容易回到訓練館與全隊練球，不過他的態度非常消極，穿著長棉褲，並把手機放在口袋裡，似乎沒有想專心練球，過程中他眼神渙散、面無表情，隊友圍在一起打氣他也不參與。

訓練中他還幾度拒絕教練要求，讓瑞弗斯不爽把他趕出去，教練說：「我只覺得他那天行為讓其他球員分心了，我認為他不想做其他球員在做的事，所以我告訴他應該離開，然後我們繼續練習。每天我都给他重新加入的機會，讓他成為球隊一份子，但作為一名教練，我必須保護球隊的權益。」

Simmons was tossed early in practice essentially for a refusal to participate in the next stage of the session sources tell ESPN. https://t.co/wq2hN07lny — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 19 2021

據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，76人確定不讓西蒙斯在明天對陣鵜鶘開幕戰上場，這是因為他在訓練中的消極表現導致，並認為他回到陣中根本不想理任何人，另外他還再被罰款140萬美元，可說得不償失。而至於後面他是否會出席76人的訓練和比賽，目前仍沒有明確答案。