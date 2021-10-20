東生華(8432)高血脂新複方新藥審核通過，11月領取藥證後進入健保核價階段，目標明年第二季拿到健保給付，搶攻台灣28億元市場。今日股價開高後，一度衝上43.8元，漲幅在6%左右。

東生華指出，新複方新藥RETA19為市場上Statin類固定劑量複合型藥品，主要適用於需要高強度的降血脂藥品的病人族群。高血脂患者所服用以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15%，同時在處方量上仍維持每年10%的成長。RETA19取得藥證後將進入健保價審核，若順利通過健保價，勢必能在藥物品質保證的基礎上，大幅降低高血脂健保藥物給付支出的龐大壓力。

生華新複方新藥RETA19已收到台灣衛生福利部審查完成通知，預計於11月領取藥證，若順利有機會在明年第二季通過健保價。

高血脂患者所服用以Statin為基礎的固定劑量複合型藥品，約占整體降血脂藥品市場的15%，同時在處方量上仍維持每年10%的成長。目前健保每年給付降血脂藥品市場約為新台幣70億元，其中大約40%屬於高強度的降血脂藥品的市場，約28億元市場。