韓國人氣男星金宣虎，近日捲入「K演員」風波，遭指控騙婚、誘騙女友墮胎等雙面人行徑，形象一夕暴跌，他在沉默多日後，終於在今(20日)發聲明，認了就是K演員，並希望能親自和女方見面道歉，現韓媒也挖出爆料A女的身分。

據韓媒《SPOTV NEWS》報導，金宣虎前女友是電視相關者出身，擔任過氣象主播，2000年至2010年曾在電視台工作，據悉她外表亮麗，是以美貌出名的才女，現已離開電視台，從事與行動商務相關職業，是業界具有知名度的網紅，不過所屬公司並未證實該報導。

不過A女曾在爆料文提到收養的流浪狗，是以2人名字其中1個字命名，也和ˋ女網紅的愛犬名字一樣，加上事發後女方關閉IG，時機點敏感。其實，前娛樂記者李鎮浩（音譯）之前就直指，金宣虎就是K演員，並表示前女友身份若公開，會對他造成極大打擊且殺傷力極大，所以經紀公司才會手足無措。

金宣虎日前被點名是「K演員」後，形象一落千丈，還被代言的廣告商切割，紛紛下架他的代言照，而所屬公司「SALT娛樂」在事件延燒2天後才發聲明表示，「還在掌握匿名爆料文是否屬實，懇請大家再耐心等候」，模稜兩可說法讓網友暴怒。

而金宣虎今終於親自發聲，承認和A女交往過，但因為自己不夠深思熟慮的舉動，造成對方的傷害，他也表示想直接見面道歉，並向一起合作過的所有人與相關人士還有受到傷害的人致歉。