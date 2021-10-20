台灣高鐵公司宣布「台灣高鐵」App全新升級改版（3.0版），新增高鐵TGo會員直接兌換「點數365」平台商品服務，並重新設計使用者介面，增加首頁自訂快捷鍵、自動帶入會員資訊等個人化功能，讓App更貼近旅客使用習慣。

同時，廣受旅客喜愛的台灣高鐵車上刊物「TLife」，也首度推出全新設計的網站，並可透過「台灣高鐵」App連結進入，方便旅客隨時隨地利用「台灣高鐵」App瀏覽「TLife」的精采好文，一手掌握美好的高鐵旅程。

新版「台灣高鐵」App除加強個人化功能，更針對旅遊行程規劃、查詢優惠車次等功能進行優化，旅客操作各項功能將更流暢。而為鼓勵旅客更新下載「台灣高鐵」App，旅客只要在11月30日中午12時前，更新或下載「台灣高鐵」App並登入高鐵會員TGo帳戶，即可參加抽獎。

此外，陪伴無數旅客往來南北的台灣高鐵車上刊物「TLife」，結合數位服務的趨勢，也首度推出全新設計的網站。閱讀介面更簡潔、收藏文章更便利、分享好友更方便，讓旅客不論透過手機、平板或電腦，都能擁有最好的閱讀感受。

新版的「台灣高鐵」App則強調個人化服務，首頁不僅可自訂最常用的功能鍵，也會根據旅客所在位置，以最近的高鐵站作為起程站，顯示最近出發的班次，旅客查詢列車時刻及適用優惠更加快速。