日前YouTuber小玉（朱玉宸）利用AI變臉軟體，將不少名人的臉合成至成人片上，並到網路上販賣牟利，不法所得超過千萬台幣，遭到警方扣押逮捕，引起不小的騷動。但除了台灣以外，日本也有一名男子利用類似的技術將打上馬賽克的A片解碼，同樣在網路上販賣，獲利高達上千萬日幣，讓不少人傻眼。

根據日本媒體的報導，一名經營不法成人網站的43歲男子「中本正幸」，他在自營網站上以斗大的「來瞧瞧沒有馬賽克且清晰的影片吧」等字樣當作標題， 吸引大批網友點閱，藉此高價販賣解碼過的A片牟利。而警方發現中本正幸自去年12月開始到今年8月期間，一共竄改了12000支影片，並轉賣給大批網友，內容包含不少大咖AV女優的作品；除此之外，中本正幸還接受「客製化」訂單，顧客可以針對特定身份解除馬賽克，非法所得高達1100萬日圓（約新台幣270萬元），而警方最後也已違反著作權等條例將中本正幸逮捕，等待法院裁決。

事實上，隨著科技的進步，利用AI高科技來獲取暴利的人層出不窮，不久前南韓演藝圈也發生過類似的案件，包含IU、少女時代潤娥、「國民初戀」秀智，以及多位當紅韓國女藝人，都曾遭人用挖臉技術移植到A片中成為A片女主角，誇張的影片還在網路上不斷流竄，讓女星們形象受損，不得不向法院提出控告來維護清白。