今早7點多過後雲林縣府大門口各排了左右2條長長人龍，都是為了領取現金10％回饋。（周麗蘭攝）

早上10點多，雲林縣府人員宣布1600張號碼牌已經全發完，有意等候補的人可以留下，或者下午1點半過後再來碰碰運氣。（周麗蘭攝）

不少民眾兌換的金額都達500元。（周麗蘭攝）

雲林縣政府推出在雲林消費滿500元憑發票就回饋現金10％，今天才進入第3天，2500萬元回饋金預算就兌換一空，今（20日）早上7點雲林縣政府大門口的兌換點就有人排隊，人龍隊伍比前2天更長，10點就已發完1600張號碼牌。

一名10點領到現金回饋500元的婦女說，她昨天經過縣府看到有人排隊，才知道有現金回饋活動，回家趕緊湊一湊最近買東西的發票，很快就湊到5000元發票，一大早7點半就來排隊，終於領到500元。

今早7點多過後雲林縣府大門口各排了左右2條長長人龍，有家長帶著小孩就地吃早餐，也有家庭主婦推著菜籃、小狗排隊，雖然收到號碼牌就可以就地休息，但民眾還是繼續站著排隊，結果又吸引更多人潮。

早上10點多，縣府人員宣布1600張號碼牌已經全發完，有意等候補的人可以留下，或者下午1點半過後再來碰碰運氣。

雲林縣政府指出，昨天（19日）兌換活動第二天全縣有超過2萬人兌換，加上首日1萬8000人，已有3萬8000人領取總計1792萬元，以斗六市6200人領取人數最多，今天（20日）額度只剩709萬元左右。