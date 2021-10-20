宜蘭的小綠人除了會唱歌外，為了讓長者看得更清楚，號誌也重新設計。（李忠一攝）

宜蘭縣政府為提醒民眾注意交通安全，去年9月在宜蘭市設置首座會唱歌的行人專用號誌，縣府邀請宜蘭出身的歌手蔡佳麟，重新為小綠人錄製宣導歌曲，今天（20日）蔡佳麟歌聲版本的小綠人正式亮相，搭配重新設計的號誌，盼能守護行人與長者的安全。

縣府祕書處指出，宜蘭縣65歲以上高齡人口占全縣比例高達12.8％，而長者發生交通事故時，傷亡情況往往較為嚴重，縣府以守護長輩通行安全為己任，交通宣導與執法手段並重，盼縣民能知法、守法。

宜蘭縣去年9月設置會唱歌版本的行人專用號誌，今年除了原先設在宜蘭市宜興路、光復路口設置外，也在羅東鎮興東路、民生路口增設，歌手蔡佳麟還現身現唱交安宣導主題曲「母湯‧母湯」。

蔡佳麟說，很榮幸能為小綠人的交安宣導錄製歌聲，也盼全國都能跟進。縣長林姿妙表示，縣府注重長者服務及福利措施，所以特別設置高齡版會唱歌的小綠人，加上輕快的台語交安宣導歌曲，盼大家快樂出門、平安回家。

縣府表示，宜蘭會唱歌的小綠人除了重新錄製蔡佳麟版的歌聲外，號誌燈也放大，小綠人換成長者停等、通過馬路的動畫；提醒駕駛行經路口時都應「慢、看、停」，行人也應規定利用行人穿越道，不任意闖越車道，並遵守標誌、標線、號誌指示。