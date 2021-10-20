運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬牛、龍、狗、馬、雞的人非常專情，他們面對感情很認真，一旦認定一個人，就會對他負責一輩子，絕不會花心做出對不起伴侶的事。

▍1.生肖牛

屬牛人的能力強，做事有氣魄，具有包容心，能夠給另一半足夠的安全感，可以成就一段美好的戀情。屬牛人不光是對待感情，對待工作也是一樣認真，所以他們婚姻事業都能如意。他們覺得愛了就要對自己、對對方負責，有這種想法的人婚姻會非常幸福。

▍2.生肖龍

屬龍人異性緣很好，不管是未婚還是已婚都一樣具有魅力，桃花很旺。他們的愛情觀向來很端正，只要自己所愛的人不辜負自己，就會一直專注深情到底。對待感情真誠，從不虛情假意，認定了就是一輩子，永不變心。

▍3.生肖狗

屬狗人講義氣，對感情也忠心，不會出軌做出對不起另一半的事。他們樂觀開朗，非常招人喜歡，不管男女追求者都非常多。雖然不缺追求者，但屬狗人從不會朝三暮四，更不會插足別人的感情，他們只選擇適合自己的伴侶，相伴到老。

▍4.生肖馬

屬馬人的忠誠往往會讓別人覺得很感動，他們對待感情認真，並且希望自己一生只能夠愛上一個人。屬馬人絕不會主動背叛感情，甚至越愛越專情，愛了就不願意放手，就算被愛傷害也無所謂。他們在婚姻中是主導者，會主動愛護照顧對方，與他們組成家庭會非常幸福。

▍5.生肖雞

屬雞人給人感覺很花心，其實他們內心最重情誼，當遇到自己喜歡的人時能夠一心一意。屬雞人很癡情，一旦愛了就不會輕易變心，屬於越愛越專一和執著的類型。屬雞人勤勞勇敢，與他們結合也會受到正面的影響，兩個人一起進步，相互扶持，白頭偕老。

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