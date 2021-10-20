2018年10月發生在宜蘭蘇澳的台鐵普悠瑪列車事故，造成18人罹難，上百人受傷的悲劇。時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭及事故家屬董先生、林小姐，今日於立院召開記者會表示，交通部長王國材說明年起會開始做第三方安全評鑑，但內容到底是什麼，交通部應說清楚。

王婉諭指出，普悠瑪事故之後又發生了太魯閣列車事故，台鐵的安全改善機制建立了嗎？列車自動防護系統ATP在普悠瑪事故前，設備故障情形，竟然從未統計。

邱顯智說，ATP的車上設備故障數，2019年472件，2020年故障數436件，而今年至9月為止，故障總數已達341件。

邱顯智隔空向交通部長王國材喊話「這是一個可以接受的數字嗎？」如果可以接受，則請政府大方地告訴大家，如果不能接受，社會大眾面對這樣天天都在故障的ATP，是不是應該要設定一個改善的目標？不要讓民眾搭乘列車，好像在賭命。

陳椒華指出，王國材在今年6月時還對外界說，台鐵即將完成安全管理系統，2022年第1季將開始進行第三方評鑑，由外部單位來檢視台鐵的安全管理。近期針對此事，私下追問交通部相關期程，結果交通部根本無法回答。

陳椒華說，行政院長蘇貞昌在9月時還說，今年發生的台鐵太魯閣列車事故是工地管理問題，試圖切割與普悠瑪事件無關，但明年要上路的第三方評鑑究竟為何？政府應該向全民說清楚。

董先生表示，關於普悠瑪事故，宜蘭地院近日判決出爐，只針對司機員究責，而台鐵調度、採購、驗收、保養等等，難道都不是原因？希望地檢署能上訴，幫忙伸張正義。

林小姐說，普悠瑪事件後又發生太魯閣列車事故，政府的改善計畫是在寫故事書嗎？起訴書中記載，普悠瑪採購有瑕疵，不知道交通部到底對台鐵盡了什麼責任，也不懂為何判決結果，沒有相關究責。