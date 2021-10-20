德國最大電力生產商萊茵集團(RWE)周二指出，預計到2030年前對英國的綠色技術和基礎建設投資總計將來到150億英鎊(約210億美元)。

這些投資將包括已宣布的50億英鎊在Triton Knoll和Sofia地區的兩個離岸風電場，以及總開發量26億瓦的四個新風電場。

萊茵集團的發電技術包括煤炭、核能和再生能源發電。目前也是英國北海附近兩個新離岸風力發電的主要競標者，該處潛在總裝機量為30億瓦。

執行長Markus Krebber表示，英國是進行中的投資中最具吸引力的地點，英國提供了穩定的監管架構，擁有豐富的天然風能。

就太陽能和風電而言，英國是萊茵集團第二大市場，僅次於美國，占該集團總裝機量94億瓦的五分之一以上。

萊茵集團也是歐洲最大再生能源供應商，其在英國也經營著70億瓦的天然氣發電設備，使英國成為該公司最大的海外再生能源市場。