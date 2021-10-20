台灣亞洲交流基金會連續三年針對東南亞國家執行「台灣及台商企業形象」調查報告，今天公布泰國的調查結果。在國家整體形象，前三名依序由日本、台灣、美國分別估據；在企業形象，前三名依序為美商、台商、日商。

「台灣與台商形象泰國調查計劃」以問卷訪問121位與台商有業務往來的泰國企業管理階層，多數受訪者皆認為「尊重法治」、「醫療衛生進步」、「友善」最能代表台灣」的整體形象，並肯定台商具有「遵守法規」、「創新」、「注重信用」的形象。

台亞基金會董事長蕭新煌指出，白2019年啟動「台灣與台商形象調查計畫」，台亞基金會先後以一年一國完成越南（2019）、印尼（2020）、泰國（2021）的調查，從累積的數據與資料中，台灣與台商在東南亞國家的整體形象逐漸浮現。

蕭新煌強調，歷年調查計畫亦反映出當地利害關係人正面看待台灣與受訪者國家的雙邊關係，並期待合作推動產業創新。因此，我國政府與企業更應積極把握這一契機，在新南向政策下聯手推進產業創新、觀光旅遊、醫療衛生、人才培育。

台亞基金會兼任資深研究員暨調查計畫主持人徐遵慈表示，本次調查成果反映出台灣與台商的正面的形象。超過七成以上受訪者同意台灣的形象是「尊重法治」、「醫療衛生進步」、「友善」的，而對台商則有「遵守法規」、「創新」、「注重信用」的形象。超過六成五以上的受訪者肯定台商在「創造就業機會」和「協助產業轉型」上的貢獻。

不過，徐遵慈也提醒，受訪者認為台商在「環境永續」、「社會參與」上較不如經濟舆科技上的表現受到肯定，這是台商形象進一步提升，尚需努力的部分。她建議，我國政府與企業協力在防疫期間以實際行動支持泰國社會，提供防疫物資及分享防疫經驗。