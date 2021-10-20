天王郭富城4年前閃電迎娶小他22歲的大陸網紅方媛，婚後兩人生下兩女，一舉一動都受到外界放大檢視，近日方媛帶孩子獨自搭經濟艙，引來網友質疑夫妻倆是否感情生變，但兩人已用行動破解流言蜚語。18日方媛曬出一組美照，可見她化身美人魚穿上中空比基尼與魚尾巴，小蠻腰與傲人上圍十分吸睛。

今年7月網上突傳郭富城疑似婚姻亮紅燈，方媛遭直擊帶兩個女兒獨自回到上海娘家，搭的還是經濟艙，引來外界狂猜婚變，之後有網友留言力挺：「坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，引來方媛留下喊讚貼圖，間接暗指夫妻感情依舊。

方媛化身美人魚。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

8月方媛過生日，郭富城忙著拍攝電影《掃毒3》，可能是為避免網友又過度聯想，郭富城特地提早一天貼出兩人去年過生日照片，寫下：「生日快樂，永遠愛妳。」短短八字不僅回應了婚姻狀態，也表示夫妻倆不受先前「天王嫂訓練營」的傳聞風波影響，而方媛先前接受大陸雜誌專訪，承認一度因訓練營傳聞影響心情低落，曾想過發長文解釋，後來還是決定刪光，罕見吐露真心話說：「覺得還是交給時間吧。」

網美出身的方媛，近日化身水底美人魚拍了一組美照，可見她穿著桃紅色寶石內衣配上藍綠色魚尾巴，好身材展露無遺，她表示自己為此克服了在水裡睜開眼睛，也練了憋氣，「拍一組美美的水底片原來這麼不容易，但是我覺得別人可以我一定也沒問題」，並提醒大家若想嘗試一定要有專業人員陪伴，以免造成憾事，網友也紛紛讚她：「城嫂漂亮啊！拍什麼都美麗」。