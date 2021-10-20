有鑑於各國邊境陸續解封，陳秀熙團隊整理出台灣旅客入境各國限制。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

全球疫苗覆蓋率陸續提升中，各國入境限制也逐漸鬆綁，6月全球仍有半數國家禁止入境，目前則有超過3分之2國家鬆綁邊境。學者今整理出台灣旅客入境各國的限制，其中墨西哥對台措施最寬鬆，不需隔離、不需完整施打、不需持陰性報告，而新加坡、英國等允許完整接種者免隔離，另印尼、紐西蘭承認高端疫苗，但入境仍需持陰性報告、完整接種及隔離。

公衛博士任小萱表示，各國入境限制可分成4種不同等級，若以顏色區分，最嚴格的紅色是禁止非本國人入境、黃色為禁止某些國家入境、藍色為允許入境但需檢疫隔離（含要求完整接種）、綠色則是持陰性報告或完整接種免隔離。6月1日時，全球過半國家都仍禁止外籍旅客或只允許部分外籍旅客入境（紅色14％、黃色37％），但到了10月17日，藍色和綠色的國家則已達到將近7成（藍色34％、綠色35％）。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，從各大洲NPI趨勢來看，各國入境限制逐漸鬆綁，目前已有超過3分之2的國家僅需陰性檢測結果或搭配入境檢疫隔離措施即可入境，亦有部分國家已開放完整施打疫苗民眾入境免隔離檢疫。不同的NPI隨者疫苗覆蓋率增加，各有不同的強度。全球目前NPI措施仍以口罩最嚴格，緊接著是聚會限制、取消公共活動，這部分尚有一段時間才能解開。整體而言，可以很清楚地看到，不管是國際旅遊、工作場所及學校的限制都隨疫情受控、趨緩而逐漸打開。

有鑑於各國邊境陸續解封，陳秀熙團隊整理出台灣旅客入境各國限制。公衛博士王威淳表示，目前墨西哥的入境措施較寬鬆，不需隔離、疫苗施打和陰性報告即可入境旅遊。而需要持有陰性報告、完整接種的國家，但不須隔離的國家則有英國、歐盟及申根公約區、加拿大、新加坡、帛琉、菲律賓及泰國，其中帛琉認可的疫苗包含高端。另印尼及紐西蘭（11月起）開放旅客入境，且認可高端疫苗，但旅客必須持陰性報告、完整接種，並進行入境隔離。陳秀熙表示，待疫苗覆蓋率提升，邊境的解封將對國際觀光旅遊有非常大的助益，也能讓經濟活動恢復正常。