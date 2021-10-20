台灣基進立委陳柏惟罷免案將於23日投票，陳柏惟日前展開「100小時民主最後一哩路」行動，但跛腳、跌倒等小動作不斷，引發各界討論。對此，羅智強直言，根本就是跪著求選民不要罷免他，呼籲大家「千萬不要上當！」並將陳柏惟比喻為電影中的反派角色，如果饒了他絕對死性不改，反而變本加厲、更加囂張。

罷免投票倒數3天，陳柏惟大打悲情牌，羅智強今（20）日在臉書直言，每天哭就算了，才走幾天又是跌倒、起水泡，進立院質詢還跛腳，根本就是跪著求選民不要罷免他。

雖然一看就知道是苦肉計，但就罷免戰來說，羅智強認為，陳柏惟這招打得是最絶的，因為當陳柏惟沒辦法用道理告訴選民，他對海線有什麼貢獻、存在有什麼價值，當然只能跪下來求選民饒他一命。

陳柏惟苦行導致跛腳，甚至跌倒在地。羅智強表示，一看就知道是苦肉計，呼籲大家不要上當。（圖／摘自羅智強臉書）

羅智強指出，這場罷免戰，從來就不是政黨對決，而是要捍衛台中人的利益，且陳柏惟就是放萊豬進口的立委，選民難道想吃萊豬嗎？陳柏惟支持娛樂性大麻分階段合法化，選民難道想受毒品戕害嗎？陳柏惟反對國際疫苗，硬拗說自己看不懂國際認證，這種根本不識字的爛立委、視百姓如草芥的立委，選民難道挺得下去嗎？

至於陳柏惟的私德，羅智強直言更是大有問題，並指他肇逃害人終身殘疾，賭博還硬拗只玩快打旋風，好的不學，專學民進黨說謊，完全就是不適任的立委。因此羅智強號召民眾，10月23日投下罷免同意票，罷免不適任立委，捍衛民眾的健康，更向所有無視民意的立委發出人民的怒吼。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！