高雄鹽埕區城中城大樓火警造成46人死亡、41人輕重傷，20日傳統習俗頭七，高市府協助罹難者辦理道、佛教頭七法會，目前各界捐贈的善款共有6561筆、1億5168萬，對於高市議會國民黨團提出要成立「城中城議會專案調查小組」，高雄市長陳其邁表示，所有責難他都會承擔。

陳其邁表示，照顧市民他責無旁貸，所有的責難他都會承擔，他作為高雄的大家長，照顧市民身家安全是他的工作，他們同步也在處理老舊建物的相關事宜，預計在1周內完成逃生避難設備障礙排除，滅火器、警示器等消防設備也會由專案方式補足。

陳其邁指出，舊大樓行政管理及安檢措施強化部分，市府希望原先16樓以下才須提出定期公安申報的規定，可以從嚴規定到8樓以上，加速改善老舊建物的相關問題，法規制度部分，無論是管委會的成立，或是申報責任強化，未來盼能以自治條例的方式加強力道來執行。

陳其邁說明，截至20日上午9時累計捐贈的善款共6561筆、1億5168萬，由於目前仍處於治喪期間，無論是罹難者慰問、民眾生活安置、傷者重建或經濟支持等相關的善款運用規畫，待後事都處理完成後，會立刻對外說明。