女房東張淑晶與合夥人黃鐸合租新北市透天厝，卻隱瞞房東將房屋隔成套房出租，且找來人頭戶假裝房客偽造租約，欺騙法院人員，近期依使公務員登載不實罪判決定讞，張淑晶和黃鐸分別被判8月、7月徒刑。張淑晶等人原本預計今日10時赴新北地檢署發監報到，但僅有黃鐸一人報到完成；檢方表示，張女傳喚未到，將依法簽發拘票，交由板橋分局執行。

黃鐸與張淑晶在2014年合作，向范姓女子承租新北市房屋後，將房屋改為多間套房，對外招攬房客收租，但因為范女未收到租金，察覺有異，因此請求法院訴請2人返還房屋，未料對方堅持不還，仍繼續出租套房賺租金。

新北地院民事執行處司法事務官到場執行點交房屋時，黃與張又找來人頭戶假裝偽裝租約，向法院人員提出偽造的租約和翻拍照片，主張有承租人因此無法點交，新北地院一審判決張淑晶、黃鐸8月、7月徒刑，2人上訴後矢口否認犯行，高等法院駁回上訴，維持原判定讞。

另外，張淑晶2013年起還涉及多起租賃糾紛、誣告房客，一審判決張女8年2月徒刑，二審去年以19件誣告罪改判為8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分維持1年2月徒刑。案件上訴最高法院審理中。