大陸吉林警方大動作捉拿逃獄的北韓囚犯朱賢健，網路上出現疑似他破壞電網、跳下高牆的逃獄畫面。

大陸吉林警方大動作捉拿北韓逃獄囚犯朱賢健，還懸賞10至15萬人民幣。網路上出現疑似朱賢健逃獄的畫面，影片中男子爬上雨棚、破壞監獄電網、跳下6公尺高圍牆逃獄，即便大批獄方人員已經趕到現場準備阻止他，無奈都束手無策，最終眼睜睜看著他消失。

吉林市公安局19日突然公告一份懸賞通知，指出外國籍囚犯朱賢健於18日傍晚6時收工時刻，攀爬AB門雨棚後翻牆，強行脫逃，至今下落不明。

公告還描述朱賢健的特徵，包括生於1982年10月13日，身高約160公分，有單眼皮、瓜子臉及小眼睛，逃獄時還穿著深色監獄服裝。

吉林市公安局呼籲民眾舉報，提供線索者將有10至15萬人民幣懸賞獎金。

據陸媒「極目新聞」報導，朱賢健為北韓籍。

「極目新聞」根據網路上曝光的疑似越獄影片指出，這名男子右腳沒穿鞋，手上拿了繩子，當下就被獄方人員發現舉止怪異，多名獄方人員連忙喝止、上前追趕，不過男子身手矯健，馬上就攀爬上一扇鐵門，並且爬至上方的雨棚，接著他抽出一個繩索狀的物品並大力拉扯，過程中不斷有火花噴出，疑似破壞監獄的電網。

接下來男子就跨越鐵絲網、從很高的圍牆上跳到地面，影片顯示他落地時躺了約10秒才起身，然後就跑走、消失在畫面中。

男子逃獄的過程中，吉林獄方人員都只能在雨棚下方看著他離開，束手無策。

「極目新聞」指出，這座監獄的圍牆高約6公尺，牆上裝有網狀護欄，護欄上還有鐵絲網。

越獄男子身手矯健，有媒體指他出身北韓特種部隊，不過大陸官方目前尚未證實。

可以確定的是，吉林警方拚盡全力捉拿他，自18日晚間起，監獄附近的街道就出現大批警察，還出動警犬，商家指出警察每隔幾小時就來詢問一次，氣氛緊張。

陸媒《南方都市報》報導，朱賢健屬於重刑犯，他於2013年7月21日凌晨非法進入中國大陸境內，隔日上午破窗進入一名住戶家裡行竊，被發現後用刀捅傷住戶背部，導致被害人氣胸、呼吸困難、失血性休克。

後續朱賢健被判偷越國境罪、竊盜罪、搶劫罪等併罰11年3個月有期徒刑，並處1.6萬人民幣罰金及驅逐出境。入監服行期間朱賢健2度減刑，刑期至2023年8月21日截止後就會被遣返回國。