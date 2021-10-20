林燦澤／台北報導

櫃買中心20日表示，於110年4月29日發布永續發展債券作業要點，新增社會責任債券櫃檯買賣制度，截至10月19日止，流通在外檔數已計有6檔，發行餘額為新台幣132.97億元（包括永豐銀10億元、凱基銀7億元、中信銀10億元、遠東新世紀12億元、韓國新韓信用卡公司3億美元、北富銀10億元）。

另合作金庫已於10月5日取得社會責任債券資格認可，預計10月29日發行新台幣10億元並上櫃，所募資金全數運用於「可負擔的住宅」之社會效益投資計畫。