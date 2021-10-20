台北市立天文館表示，秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在明天晚間達到極大期，預估每小時流星數約20顆，但因月相接近滿月，受光害影響，數量會比預期少。

台北市立天文科學教育館發布新聞稿表示，獵戶座流星雨是每年固定發生的中小型流星雨，為哈雷彗星遺留在軌道上的物質形成，今年的活躍期約在10月2日至11月7日之間，預測極大期發生在明天，每小時流星數約20顆。

天文館指出，獵戶座將於晚間10時30分升起，在此之後的數小時觀測條件較佳，但因為明天逢「望」，月相接近滿月，受光害影響，預期流星數量會大幅減少。

不過，天文館表示，獵戶座流星雨的特色是流星速度極快，平均每秒可以達到66公里，有時還會出現非常明亮的火流星，而且約有一半的流星會在夜空中留下尾痕，因此只要把握適當時機、避開月光，這場流星雨仍大有看頭。

天文館表示，觀賞流星雨不需要使用望遠鏡，只要選擇光害較少、視野遼闊的地方觀看即可，還可以透過「臺北天文館」YouTube頻道，觀看天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等觀星勝地架設的星空攝影機直播，不用熬夜、早起就可以欣賞這場秋季星空煙火秀。（編輯：李錫璋）1101020