弘仁會討債反遭北山會毆傷 其中助陣者涉鉅星匯潑蟑案

北市北投區稻香路19日晚上9點多發生聚眾鬥毆，許姓討債人1人侵門踏戶，找上債務人住處要錢，反遭債務人的陳姓表弟等5人毆傷，許男身上多處擦挫傷，警方迅速到場逮捕在場人，其中1人是「鉅星匯」潑蟑案出資1萬元的吳安永，警訊後將6人依恐嚇、聚眾鬥毆等罪移送法辦。

32歲許男晚間為了工程款債務，到債務人家中索討10萬元，但屋內只有父母在家，許嗆自己是竹聯幫弘仁會，如果不處理，將無法回去跟老大交代，會每天上門要債，債務人得知消息後，找來36歲陳姓表弟趕回家，陳又找吳、何、張、唐等人，陳嗆「北山會」名號。

警方獲報立即到場約制，在陳的一方起出辣椒水、磚頭，雙方都指控對方先動手、導致心生畏懼，但討債的許男身上有擦挫傷。

警方查出鬧事的吳安永涉及中山區「鉅星匯」潑蟑案，他是其中出資1萬的嫌犯，當時稱「沒想到事情會鬧那麼大」，昨被捕後低頭不發一語，並稱「沒想到警察來這麼快」，訊後依妨害秩序、恐嚇、傷害等罪將鬧事的6人移送法辦。