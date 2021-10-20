明星夫妻檔黃鐙輝、萁萁在上個月初預防性居家隔離5天，不過萁萁卻因一句，夫妻沒疫苗打而遭網出征，事隔一個月後，萁萁則在臉書曬照，透露她已接種BNT疫苗了，萁萁也分享，她打完之後沒有太激烈的反應「感覺像打消炎針，但又比消炎針不酸多了」。

萁萁在上個月因一句，夫妻沒疫苗打而遭網出征，她事後發文喊話：「尊重每個人的想法，大家好好防疫就好」，而萁萁日前則收到BNT疫苗預約通知，不過她坦言在收到簡訊之前就已經排到殘劑了，萁萁也開心曬出接種BNT疫苗的小黃卡。

談到接種BNT的身體狀況，萁萁寫下：「感覺像打消炎針，但又比消炎針不酸多了，我身體不好吧，反應沒什麼太激烈，睡了一下午，手臂依舊有酸感」，萁萁還直呼：「其實我好怕被疫苗打死...但不打 工作又麻煩」，而網友留言要她多休息和補充水分，也有人則提醒萁萁：「有沒有反應跟身體好不好沒有關聯喔！」

身為三寶媽的萁萁則透露，孩子戴口罩後，感冒機率降好多「尤其在這季節交換時刻，以往過敏一堆，感冒一堆，此刻家裡沒藥包真的太開心了」，不過萁萁仍強調：「這疫情...真的是...（罵髒話）密閉空間還是戴口罩好吧」。

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