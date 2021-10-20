統一發票中獎號碼出爐後，總是幾家歡樂幾家愁，但若身為得獎幸運兒的你，會怎麼處理呢？藝人瑤瑤透露到超商購買完商品後，準備要拿中獎發票來兌換，沒想到結帳時才發現無法使用，這時才知道自己犯了天大錯誤，讓她直呼：「史上最蠢」。

瑤瑤在超商買了兩百多元商品，結帳時準備要拿中獎發票兌換，沒想到店員掃了條碼之後，表示發票並沒有中獎，這讓她訝異不已，對方推測她是否對到5、6月份的中獎號碼，還很親切幫她用手機查了一下，沒想到真的對到之前月份的中獎號碼，讓她當下直呼：「全對錯了，史上最蠢」，恨不得有地洞直接鑽進去。

眼見瑤瑤令人傻眼的行徑，網友也紛紛提供建議：「用app存電子發票比較方便對獎」、「最天的是七八月的對五六月，沒中獎的又丟掉」、「用app掃描兌獎就能改善這問題」、「善用載具 還能兌多的獎項」、「發票存載具交給雲端對發票最方便，而且存在雲端還有專屬獎500元」、「用水滴發票，超好用」。

瑤瑤除了透過社群網站分享近況，也常曬出火辣美照送給粉絲當福利，日前她曬岀身穿細肩帶背心的照片，深U剪裁讓一對傲人北半球直接炸岀，甚至擠出一條深邃事業線，接著甜喊：「不用穿內衣，在家好舒服」，讓人充滿無暇想，短短時間就吸引近萬人按讚。