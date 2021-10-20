受到東北季風南下，空氣品質轉趨惡化，不過也隨冷空氣報到，整體用電量較日前下降。根據台電資料顯示，預估20日最高用電量3300.0萬瓩，供電燈號亮出平穩的綠燈。

根據環保署資料顯示，20日環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件普遍較佳，中南部位於下風處，擴散條件稍差。未來一周，20日至25日環境風場為東北風，迎風面北部地區，擴散條件良好，下風處中南部地區，擴散條件較差，稍易累積污染物。

台電網站顯示，20日預估最高用電3300.0萬瓩，尖峰使用率89％，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力估3693.6萬瓩，預估尖峰備轉容量393.6萬瓩，備轉容量率為11.93％，供電燈燈號亮出供電穩定的綠燈。

值得注意的是，20日台灣各地及金門、澎湖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，午後中部山區及南部地區有零星短暫陣雨。21日東北季風增強，北部及東北部氣溫下降，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。