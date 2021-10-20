日熊本縣阿蘇火山噴發 濃煙直衝天際約1公里 11:452021/10/20 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿蘇火山是活火山，過去噴發時曾造成多人傷亡。(圖/路透社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本熊本縣阿蘇火山今天上午噴發，火山碎屑流噴出山口高達1公里左右。氣象廳在日本時間上午約11時43分發布「噴火速報」，呼籲民眾注意火山活動與自身安全。 阿蘇火山是活火山，過去噴發時曾造成多人傷亡。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1101020 【LIVE】「熊本 阿蘇山で噴火 気象庁が緊急会見」（2021年10月20日） 訂閱影音： 中時新聞網 宜蘭疑債務糾紛 開槍爆頭釀1死1傷 橫跨4行政區 全運會自由車公路賽明登場 新北交通管制看這裡 #阿蘇 #熊本縣 #1公里 #噴發 #火山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全運會自由車公路賽20日登場 交通管制看這裡 19:032021/10/19 社會 國1新營段逆向翻車 駕駛逆行與轎車對撞身亡 17:302021/10/19 社會 陳子璇斷開高國華1年 自嘲愛情傻子曝擇偶條件 09:552021/10/20 娛樂 有夠慘 桃機今年服務量 將跌破百萬人次 04:102021/10/20 生活新聞 朝鮮射彈 韓軍方研判是潛射飛彈 04:102021/10/20 話題觀察 射程450公里 首爾曝北韓測試潛射飛彈 09:302021/10/19 國際 今農遊券第二輪抽籤 少1步驟領不到 下午抽75萬份藝FUN券 08:232021/10/20 政治 大搬風 7省區調整一把手 04:102021/10/20 焦點新聞 1分鐘讀財經》美台超級財報周啟動 收復萬七就靠這一關鍵 08:172021/10/20 財經 基本生活費提高1萬 229萬戶受惠 04:102021/10/20 金融．稅務 明起全台變天 兩地區一路濕冷到周日 低溫見1字頭 07:522021/10/20 生活 國際熱門新聞 影》陸大動作抓北韓囚犯 越電網、跳高牆逃獄畫面曝光 - 國際 傳播力恐比Delta強15％ 超強變種病毒「AY.4.2」入侵英國 - 國際 貼身護衛爆接受性賄賂 金正恩震怒處決女少校、肅清高官 - 國際 讓大腦年輕至少6個月 研究建議維持的健康指標 - 國際 影》美連鎖餐廳改短制服 女員工「臀部露出」爆氣：這內褲吧 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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