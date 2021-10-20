日本熊本縣阿蘇火山今天上午噴發，火山碎屑流噴出山口高達1公里左右。氣象廳在日本時間上午約11時43分發布「噴火速報」，呼籲民眾注意火山活動與自身安全。

阿蘇火山是活火山，過去噴發時曾造成多人傷亡。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1101020

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