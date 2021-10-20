國民黨副秘書長林為洲（左）與文傳會副主委黃子哲（右）等人20日召開「荒唐問政 護航執政，人民拒養 失職立委！」記者會，針對23日舉行的台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，兩人一同呼籲台中第二選區的選民「1023Q一起罷3Q！」，讓這樣問政荒唐、囂張的立委下台。（張鎧乙攝）

國民黨副秘書長林為洲（如圖）等人20日召開「荒唐問政 護航執政，人民拒養 失職立委！」記者會，針對23日舉行的台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，林表示，陳身為立委，不應把自己當成網紅，雖然網路聲量很高，但都建立在辱罵別人的基礎上，不適合也不適格，人民應拒絕養這種失職立委。（張鎧乙攝）

罷免立委陳柏惟將於10月23日投票，國民黨今天持續強打空戰，召開「荒唐問政 護航執政，人民拒養 失職立委！」記者會。（趙婉淳攝）

罷免立委陳柏惟將於10月23日投票，國民黨今天持續強打空戰，召開「荒唐問政 護航執政，人民拒養 失職立委！」記者會，痛批陳柏惟把立委當網紅在經營，問政荒腔走板，平時談話嗆辣、抗中保台，但被質疑時卻閃避問題、俗辣，又丟包台中人權益，顯然已不適格，也非好的示範，呼籲台中海線選民站出來支持罷免。

記者會上，國民黨先播放台灣基進立委陳柏惟質詢國防部長邱國正唇槍舌戰影片，國民黨副祕書長林為洲舉自身經歷直指陳柏惟受訪言論，甚至比質詢內容更加荒腔走板，他說，去年國民黨為擋萊豬在立院展開攻防，陳柏惟開嗆「1打35人」，隔天和他爆發肢體衝突，事後陳柏惟被問到此事，竟說「對雜碎沒記憶」。

林為洲痛批，陳柏惟很懂得聲量政治學，時常語出驚人，卻建立在怒罵別人上創造聲量，但立委不該把自己當成網紅在經營，而是應該以問政為基礎，以政策內容來批判執政黨，陳柏惟已不適格，也非好的示範。

林為洲批評，當初陳柏惟反對國民黨團建議增購4千萬劑疫苗，事後指控國民黨要偷渡科興、國藥等大陸疫苗，此說法很不負責任，因黨團提案明明是寫採購WHO認證的疫苗，且交由指揮中心決定，陳柏惟此舉就是轉移焦點、閃避問題。

台北市議員王鴻薇說，納稅人每年花1千萬養立委，但陳柏惟這1年多來的問政表現荒腔走板，讓人搖頭，相較國民黨立委江啟臣抓出行政院轄下很多委員會怠惰未開會，國民黨立委陳以信縝密詢問F-5E多項彈射配件壽限等言之有物的質詢，呼籲台中海線選民在10月23日一同罷免肇逃、說謊、支持大麻合法化的立委。

文傳會副主委黃子哲指出，陳柏惟問政表現有4個特點，包含意識型態比公共政策質詢的多、監督國民黨比監督執政黨多、講幹話比幹正事還厲害、關心台獨比關心台中還要多，陳在立院用草蝦來形容疫苗，如同揭露自己問政很瞎，是集聚「草包、出包、丟包」的立委，「三包立委」被罷掉，剛剛好而已。