世界知名的獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與開發團隊 Daniel Mullins 攜手合作，推出最新暗黑系卡牌遊戲《賭命牌卡（Inscryption）》於今日上架，PC 版本玩家們將可由 Steam、GOG 和 HumbleBundle 等平台購入，售價新台幣 378 元。官方同步於今日更新氛圍詭異的預告影片，滿足玩家們熱愛驚悚的心理。

Inscryption - Out Now on PC

玩家將陷在一個陌生虐待狂所營造的困境之中，你只知道他名為 Leshy，他要求你透過工藝、手術，甚至自殘來湊齊一副以叢林生物為題的牌組，藉此一探他小木屋牆後更深層的秘密。

《賭命牌卡（Inscryption）》

在《賭命牌卡》最新釋出的預告中，遊戲的神秘面紗更進一步被揭開。透過牌組建構、類地下城的遊戲機制，玩家必須一步步蒐集以各種叢林生物為主題的卡牌，藉此贏得賭局。

《賭命牌卡（Inscryption）》

坐上牌桌的玩家們可以觀察周遭環境內的許多細節，除了能感受到各種詭異與驚悚，更富含解謎與逃脫的樂趣。你將為自己而戰，也為牌卡而戰 ── 「它們」將可能在牌桌上不停與你對話，這些內容可信與否，取決於你的判斷。

那些黑暗而不為人知的秘密，正刻在你手中的卡牌上；你將相信它們，還是駁斥這些動物的狂言，成功逃出生天？

《賭命牌卡》已在 Steam、GOG 和 Humble 等平台上開放購買，售價新台幣 378 元。追隨 遊戲官網、Devolver Digital (@devolverdigital) 和開發團隊 Daniel Mullins (@DMullinsGames) 的 twitter 更可獲得最新的遊戲資訊。