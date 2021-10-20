「桃園好市乘雙券」民眾中籤後依中籤獎項，於11月12日起至12月31日止，持對應的紙本振興五倍券，至配合的合作超商通路，即可兌換。(蔡依珍攝)

「桃園好市乘雙券」20日開跑，最高可用5000元五倍券換得1萬2000元，總獎項達23.1萬份，短短30分鐘就湧入3000人搶登記，經發局呼籲民眾依身分證字號末碼分流，11月4日前都能登記，預計11月5日抽籤，11月12日至明年4月30日都能在桃園觀光工廠、休閒農場、旅宿業及合法店家使用。

「桃園好市乘雙券」20日上午9點開放民眾登記，為期2周至11月4日截止，預計於11月5日進行抽籤。獎項規畫23.1萬份，民眾中籤後依中籤獎項，於11月12日起至12月31日止，持對應的紙本振興五倍券，至配合的合作超商通路，即可兌換好市乘雙券，包含200元換400元（10萬份）、500元換1000元（10萬份）、1000元換2000元（3萬份）及5000元換1萬2000元（1000份）。

可使用好市乘雙券的地點包括傳統市場、夜市、觀光工廠、休閒農場、旅宿業及桃園合法登記店家等店家使用，使用期限自11月12日起至明年4月30日止。經發局也向業者廣發英雄令募集，市場科指出，「桃園好市乘雙券」比照五倍券適用範圍，只要營業地址位於桃園市，即可參與收取好市乘雙券，活動官網上設有業者專區，歡迎業者至「業者註冊／登入」專區填寫及上傳相關資料，經審核通過後，店家相關資訊即可上架於活動官網供民眾查詢，增加曝光。

經發局長郭裕信表示，桃園各產業因疫情衝擊受創，搭配中央振興五倍券推出「桃園好市乘雙券」振興活動計畫，讓振興五倍券再加倍並搭配超商取券、農會收券機制，加倍好領、加倍好用，另本次活動不限桃園市民，全國民眾均可參與登記抽籤，吸引民眾前往桃園消費，帶動整體商業復甦。

「桃園好市乘雙券」活動官網(https：／／taoyuandoublepon.tycg.gov.tw)