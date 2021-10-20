南韓大勢演員金宣虎，3天前遭到前女友毀滅式爆料，讓他瞬間從暖男變渣男，形象嚴重跌入谷底，神隱3天才出面坦承女方說的都是真的，令所有粉絲及合作廠商都感到相當錯愕，目前金宣虎已遭到7家代言廠商大動作切割，原本手中握有節目及電影合約的他，也傳出將被製作公司踢除。

金宣虎自從事件爆發後便神隱，所屬經紀公司也拖了2天才以曖昧不明的方式回應，讓不少廣告商害怕遭到波及，而先行將金宣虎有關的形象照與廣告全數下架，沒想到神隱3日才出面發出道歉聲明的金宣虎，竟間接承認女方所述皆為屬實，讓喜愛的粉絲大感失望，網路上駡聲不斷，暖男形象瞬間崩盤。

如今，除了先前確定與金宣虎切割的7家廠商外，就在他發出聲明後沒多久，原本即將於12月開拍並由他主演的電影《悲傷的熱帶》，製作公司宣布行程喊卡，內部人員將火速進行更換男主角的相關事宜；而原本將於2022年3月開拍，與少女時代潤娥首次合作的電影《2點的約會》也傳出正在尋找替代人選。另外，金宣虎原本也已確定在真人秀節目《兩天一夜》中擔任固定出演嘉賓，出事之後節目組也宣布將他開除並且通知其他成員，演藝之路瞬間跌入谷底，剩餘的廣告代言及另一部正在談的電影預計也將保不住。

接下來，金宣虎不僅要面對沉重的輿論壓力，也得面臨巨額違約金，讓不少網友得知消息後紛紛留言「誰都可以惹，就是不能惹女人」、「雖然這都是他的私生活，但形象真的瞬間毀滅」、「只有一個字能形容，就是慘」、「這就是始亂終棄的代價」。