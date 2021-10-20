民眾黨立委邱臣遠今(20)日早上召開記者會，指出農委會在2016年之後花了2300多萬建置新的APP，但現存15個APP使用情形差距大，部分累計下載次數均未破千，批農委會無績效管考，放任蚊子APP蠶食鯨吞人民的納稅錢。農委會主委陳吉仲表示，部分APP主要為協助同仁掌握農業資訊，進行即時業務處理，並未對外開放，因此不能用人數來論績效。

邱臣遠表示，國發會推動電子化政府計畫，中央部會機關紛紛推出行動服務，但根據審計部103年度總決算報告指出，相關APP以及行動版網站開發金額超過2.5億元，國發會在2016年要求機關改善或下架。

邱臣遠指出，根據農委會提供的資料顯示，目前仍在運營中的APP還有15個，總計開發金額為2643萬7000元，平均每個APP開發成本為176萬2467元，但2016年後，農委會還是花了2330萬建置新的APP，超出當時審計部所列的開發金額514萬1000元，且現存15個APP使用情形差距大，累計下載次數前3名分別為「田邊好幫手」4.3萬人次(2012年至今)、「農作物天然災害即時回報」2萬6019人次(2017年至今)，以及「農務e把抓」1萬9876次(2015年至今)。

但後3名的「農業病蟲害智能管理決策系統暨植物病蟲害情蒐APP」744次(iOS＋Android，2020年至今)、「禽流感現地調查」934次(2019年至今)，以及「豬場e把抓」923次(2018年至今)，累計下載量都未破千，APP實際有多少效益令人質疑，不要「為了數位化而數位化」，浪費的都是民脂民膏。

農委會表示，農委會因應業務需求與使用者便利性，開發APP提供農民或民眾利用行動裝置在田間掌握農業現況資訊以協助農業生產管理或蒐集、傳遞農業資訊，目前營運的15個APP分屬本會及所屬機關，功能開發和維護費每年1600萬應屬合理。

農委會主委陳吉仲表示，這些APP用作植物病蟲害情況蒐集、禽流感現地調查、農作物天然災害及時回報等，由於不是對外的APP，故其效益性無法以使用人數評估。