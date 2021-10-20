港校對台招生季又要開始了！打頭陣的香港科技大學近日將舉行線上招生說明會，並祭出4年290萬元的全額獎學金（學費加生活費），希望台灣學生踴躍爭取。好消息是，隨著全球新冠疫情暫緩，港科大本學期已經恢復實體課程，下學期將恢復交換生政策，交換生已經遴選完畢，預計明年1月就會啟程前往各國。

國際排名相當好的港科大，今年剛好創校30周年。該校本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，2022學年度港科大學費仍維持1年14萬港幣，另設台灣生專屬學術入學獎學金，預計名額約8到12位。雖說港科大沒有限制招收多少台生，一向都是擇優錄取，但依照過去數據，每年都有數十位台生來港科大就讀，且約半數台生都可以拿不同金額的獎學金，只是2021學年因為疫情等因素，台生確實來得少，因此希望鼓勵台生下個學年度入讀。

劉夢琳笑著說，港科大學費「物超所值」，因為有8成學生是雙主修，都沒有多收學費；另外交換生政策下學期會恢復，該校有將近5成學生會去國外當交換生，交換期間交的也是港科大的學費，很划算。

另為鼓勵學生多元發展，港科大今年首推非學術「多元發展入學獎學金」約新台幣18萬元，鼓勵在領導能力、創新創意、創業、社區服務、可持續發展、音樂、藝術、表演藝術、多媒體、體育、電子競技等方面有優秀表現者申請。

課程方面，港科大貼緊時代趨勢，明年9月將推出全港首個跨學科新課程「理學士（可持續發展及綠色金融）」，由商學院和環境與可持續發展部合作，課程包括氣候和環境、社會和治理（ESG）、金融和風險管理、統計和編程、大數據、營運管理、公共政策等。

此外繼「人工智能」後，港科大明年亦會將「數碼媒體及創意藝術」科目加入延伸主修課程架構。劉夢琳補充，延伸主修是非常新的概念，美國只有幾個學校有，港科大是全亞洲第一。延伸主修其實就是應用課程，跟輔修不太一樣。例如主修是物理，輔修若是AI，就是直接修AI全部課程，若是延伸主修就是學AI如何應用到物理。延伸主修學分跟輔系差不多，可以大二再決定，

港科大將於10月24日（周日）上午10：30至12：00以線上模式舉行「香港科技大學台灣線上招生說明會」，登記鏈結(https：／／ust.az1.qualtrics.com／jfe／form／SV_3eBUK8Y7KJ2c4J0)。

申請香港科技大學入學時程方面，11月9日早輪申請截止，明年1月14日主輪申請截止；明年2月底面試，將視疫情安排線上面試或在台面試；明年3月上旬發錄取通知。