曾被譽為好市多必買神物的「科克蘭衛生紙」，近日被眼尖網友們發現漲價了，每串原本只要319元，如今竟然調漲為335元，讓不少人看了不可置信、哀鴻遍野。對此，有小資女孩分享省錢撇步直呼，靠這招在便利商店買同款衛生紙更便宜。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》發文表示，不知道從什麼時候開始，好市多的衛生紙竟然漲價了，記得以前明明一串就只要319元，年初還曾經特價309元，結果現在每串竟然要335元。

網友們哀嚎直呼「竟然漲價了！」不少人表示上周去買還是319元，沒想到一下子就漲價了，其中更有不少網友回憶起過去一串衛生紙只要299元的時候，忍不住感嘆地說「物價真的是默默不斷地漲，好可怕」。

一位小資女孩表示，她去全家買了好市多同款衛生紙，原價是399元，但用全家點數加購每串可折抵60元，等於一串只要339元，而現在買兩串還有活動，可以用全家五倍券的折價券結帳再折100元，算下來兩串衛生紙只要578元，平均一串只要289元，比在好市多買還要更便宜！

但也有網友認為，每串衛生紙有24包，每串漲價16元，平均下來一包漲不到一塊錢，其實也沒有差很多吧！主要還是衛生紙的品質跟以前有落差，幾年前用這款衛生紙覺得特別好用，因為紙厚不易破，但現在是越做越薄了，一擦就破掉。