台中市第二選區立委陳柏惟罷免案選票在大里區的財政部印刷廠印製，轄區霧峰警分局也派出警力維護管制區出入處安全，俾使選務順利進行。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行投票，本次選票在大里區的財政部印刷廠印製，轄區霧峰警分局也派警力全程管制人員出入、維護安全， 霧峰分局長李建興特於20日上午9時許親自至印刷廠巡視並要求警察同仁落實管制區出入處安全維護，絕不容許任何疏失，俾使選務順利進行。

由於本次罷免案選票在大里區的財政部印刷廠印製，20日各區公所分梯次派員至於管制區點算包封罷免票，由霧峰分局派警力12人至管制區出入口處，制服女警協助出入人員搜身及登記管制，員警機動巡視監控，協助點算期間管制出入處都有全程蒐證、錄影，管制區附近四周門窗都有上鎖並都有貼上封條防止罷免票外流；另印刷廠周邊及停車場警戒、管制部分，由霧峰分局視現場狀況派遣警力執行。

而110年10月21日上午7時至12時，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰各區公所，將前來領回罷免票，各區公所轄區的警察分局，也會派警車全程戒護，將罷免票安全運回各區公所，霧峰分局派員於印刷廠周邊道路執行交通疏導，協助各區公所運送罷免票車輛及各分局押運警車順利離開。