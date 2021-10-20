台中市第二選區立委陳柏惟罷免案，將在10月23日舉行投票，本次選票在大里區的財政部印刷廠印製，轄區霧峰警分局也派警力全程管制人員出入、維護安全， 霧峰分局長李建興特於20日上午9時許親自至印刷廠巡視並要求警察同仁落實管制區出入處安全維護，絕不容許任何疏失，俾使選務順利進行。
由於本次罷免案選票在大里區的財政部印刷廠印製，20日各區公所分梯次派員至於管制區點算包封罷免票，由霧峰分局派警力12人至管制區出入口處，制服女警協助出入人員搜身及登記管制，員警機動巡視監控，協助點算期間管制出入處都有全程蒐證、錄影，管制區附近四周門窗都有上鎖並都有貼上封條防止罷免票外流；另印刷廠周邊及停車場警戒、管制部分，由霧峰分局視現場狀況派遣警力執行。
而110年10月21日上午7時至12時，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰各區公所，將前來領回罷免票，各區公所轄區的警察分局，也會派警車全程戒護，將罷免票安全運回各區公所，霧峰分局派員於印刷廠周邊道路執行交通疏導，協助各區公所運送罷免票車輛及各分局押運警車順利離開。
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