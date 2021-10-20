花蓮縣政府趕緊派員搶修瑞港公路，不過路基大規模流失，20日僅先開放村民與施工車輛採單線通行，預計50天內完成道路修復。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

上周暴雨連日轟炸花蓮，中南區山區均傳出道路、橋梁損壞災情，其中花64線瑞港公路2.7K處2／3的路基在13日塌陷，山上奇美村瞬間失去聯外道路，形如孤島。花蓮縣政府趕緊派員搶修，不過路基大規模流失，20日僅先開放村民與施工車輛採單線通行，預計50天內完成道路修復，盼能儘早恢復村民對外交通，讓生活回歸正軌。

瑞港公路起點於瑞穗鄉瑞北村，終點豐濱鄉港口村，是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，也是瑞穗鄉奇美村重要的聯外道路。上周因圓規颱風外圍環流挾帶超強雨勢影響，從11日起多處邊坡坍方，2.7K處13日更與雨水不斷沖刷，近2／3的路基塌陷，村民頓時失去對外交通，生活飽受影響。

豐濱鄉公所評估豐濱端暫無危險後，14日趁雨勢緩和，請廠商從大港口端進入，清理碎石開道，讓車輛通行，並帶上生活物資提供村民，避免挨餓，縣府建設處也全力清除奇美村往瑞穗方向的坍方土石，緊急調派廠商進場趕工，在10天之內，搶通2.7K道路中斷處。

縣府表示，瑞港公路經搶通後，2.7K處20日已開放通行，因屬大規模路基流失路段臨時通路，目前僅供奇美村民及施工車輛緊急通行使用，夜間及下雨時段仍禁止通行。後續將接續辦理路基填築及路面鋪設工程，預計在50日內完成道路修復工作，提供用路人正常通行。

奇美村長蔣國雄說，奇美村生活圈大多在瑞穗市區，村內約206人，多是長輩，老人家固定一周要下山領藥，道路尚未通行時，只能暫請年輕人徒步下山拿藥、採購生活物資等，道路開通後，雖然僅單線通行，且路面上仍有些落石需小心通行，不過至少學生都能正常到校上課，長者也能下山看診，逐漸恢復生活正軌了。