民進黨前主席施明德昨天受訪時，被動證實民進黨創黨主席江鵬堅當年是「臥底」的調查局人員，並把當年上級提供他的資料歸還給施明德，今天駐日代表謝長廷今天在臉書發文反駁；施明德今接受中時記者採訪表示，「謝長廷你是當年黨國特務還是特務頭子？不然你憑什麼身份知道誰是誰不是？」

此外，謝長廷曾被調查局前副局長高明輝指證，謝長廷當年就是調查局線民，謝長廷否認；施明德表示，這段歷史，連報紙都登過，「他最好在法庭告我，我就可以掀他的底，他至今沒告我，他應該告我，法院就有權力調出你一生的資歷，他應該告。自己跳出來，難道是怕哪裡燒到他是不是？果然他跳出來，怕自己被燒到。」

施明德指出，「真正瞭解真相是我跟江鵬堅，他說不是，難道他是調查局的人嗎？他憑什麼身份知道誰是誰不是？」

施明德說，「他沒能力知道，我因為有江鵬堅給的資料才敢講，民進黨老一輩應該也有人知道，只是沒有資料，若不是當年江鵬堅找他，把資料都還給他，他怎會有這些東西可以送去國史館」。

他說，因為只有臥底的人才能拿到那些資料，現在國史館書都印出來，「這是只有這種身分的人才能到這些東西，為什麼我的東西會在江鵬堅家裡，他是為了取信於我，所以表達他的誠懇」。

他指出，當年江鵬堅會選擇跟他說明，就是江跟他說，「鴨蛋密密也有縫」。謝長廷跳出來很好笑，「他現在要這樣講，是要替他創黨的神話掩飾，因為那段歷史，他們把自己說的很可憐、很了不起，還寫遺書」。