本土新冠肺炎疫情趨緩，送件申請上櫃家數明顯增加，櫃檯買賣中心亦積極推展戰略新板，櫃買中心董事長陳永誠表示，今年戰略新板有機會達到5家以上，申請上櫃家數目標22家，審慎樂觀朝目標前進，全年有機會達標。

今年5月中爆發本土新冠肺炎疫情，5月到7月三級警戒致使證券商輔導作業無法進行，亦影響送件申請上櫃進度，隨著本土疫情趨緩，9月及10日已有8家公司申請上櫃，櫃買中心預估，10月申請家數約14件，11月還會陸續有公司件，送件家數明顯增加。

截至10月19日止，戰略新板推動已拜訪(來訪)計28家次，已向櫃買中心申請登錄戰略新板為4家，其中東研信超及進典工業已分別於7月26日及10月13日登錄戰略新板，數泓科技及宏碁智醫將分別於10月25日及27日登錄戰略新板交易。

陳永誠表示，除已申請的4家，尚有部分已向櫃買中心表達有意願於110年底前申請登錄戰略新板公司，正著手進行相關作業，今年戰略新板有機會達到5家以上。

在上櫃部分，截至10月19日止，申請上櫃家數為14家，新增上櫃掛牌公司為12家，以目前申請進度來看，櫃買中心預期，今年申請上櫃家數22家目標應可達成。