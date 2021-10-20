大陸國家市場監督管理總局網站10月14日發布《國家市場監督管理總局公務員錄用職位公告》，其中顯示反壟斷司局計劃招錄18人。意味著在大陸近來反壟斷領域加強監管的背景下，反壟斷監管機構將擴大，充實反壟斷監管力量。

反壟斷局也成為此次市場監管總局招錄人數最多的司局級機構，同時也是市場監管總局自2018年成立以來首次公開招錄反壟斷工作人員。

根據職位簡介，將從事反壟斷政策研究、反壟斷執法、經營者集中反壟斷審查相關工作；對報考人員的專業要求為民商法學、經濟法學、國際法學、應用經濟學、產業經濟學、金融學、法學和經濟學等。

今年5月份，美國律師協會壟斷在線期刊The Antitrust Source曾對大陸市場監管總局反壟斷局局長吳振國進行專訪。

吳振國當時曾表示，相較於世界其他主要反壟斷執法機構，中國反壟斷執法機構人員編制較少，反壟斷監管力量還有待充實。目前，市場監管總局正在研究充實反壟斷監管力量的方案，進一步提升監管能力和水平，增強監管權威性。