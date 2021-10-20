新北市三峽藍染節今年邁入20周年，即日起至11月7日在三峽老街登場，區公所將三峽藍染傳統22色的染布色彩布置在老街、歷史建築等處，營造打卡亮點。（三峽區公所提供）

新北市三峽藍染節今年邁入20周年，即日起至11月7日在三峽老街登場，區公所將三峽藍染傳統22色的染布色彩布置在老街、歷史建築等處，營造打卡亮點，雖受疫情影響少了踩街、文化市集等活動，但在客家文化園區、三峽歷史文物館推出藍染特展，並推出4梯次的職人帶路小旅行，一上線報名立即被秒殺。

三峽區公所表示，今年受疫情影響，原訂暑假期間舉辦的三峽藍染節延後至10月中旬辦理，17日起三峽老街上方便布置了許多藍染布塊，打造成藍染藝術大街，廣受遊客好評，另外歷史文物館旁茄苳樹廊也掛上日式風鈴，並繫上藍染布條，成為藍染節限定打卡亮點。

三峽區長周晉平說，今年活動雖然少了主活動、踩街、文化市集及音樂會，但為了不讓遊客失望，也推出了藍染DIY體驗、各式展染等精彩活動，藍染節期間民眾可至三峽歷史文物館「看見三峽．藍特展」、新北市客家文化園區「好絞色．三峽藍染藝術特展」，欣賞藍染工藝的奧妙。

周晉平表示，今年公所也特別推出「湛藍職人微笑山線小旅行」，與客家文化園區合作，規畫探索藍染原料的行程，透過在地職人帶路，在山林間尋找藍染原料大菁、體驗攀爬微笑山線、品嘗在地特色小吃，開放4梯次免費體驗報名，一推出就被秒殺；有鑒於小旅行報名熱烈，目前也已規畫DIY、生態旅遊等親子共學活動，目前正送市府審核，預計11、12月間推出。

除了參與各式活動外，民眾只要在藍染節期間，在指定合作店家消費滿600元，便可把三峽藍染產品帶回家，而三峽老街也推出振興消費活動，只要在特約商店單筆消費滿200元，即可參加即時摸獎活動，有機會抽中iPhone 12、當地美食店家吃到飽、一年份的特色香皂等系列獎品，詳情可至2021新北市三峽藍染節臉書粉絲專頁查詢。