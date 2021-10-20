南科三期擴建計畫都市計畫變更案規畫內容示意圖。（都發局提供／洪榮志台南傳真）

南部科學園區一、二期建廠用地已趨飽和，攸關地方發展的南科三期擴建案，經行政院於去年拍板核定，並選定台南市新市區台糖看西農場為基地後，台南市政府都市計畫委員會近日審議通過南科管理局申請的變更都市計畫，計畫面積93.6公頃，已報請內政部審議，象徵南科三期擴建跨出一大步。

市長黃偉哲表示，行政院去年核定南科三期擴建計畫後，市府即積極配合中央協助台商回台投資的政策，加速推動都市計畫變更程序，期盼藉由開發南科三期，延續南科園區高科技產業動能，建構南台灣高科技產業廊帶，引領南部地區整體產業發展。

市府都發局長莊德樑指出，南科三期選址以台糖土地為主，範圍北起區道南134線、南至國道8號北側，鄰近還有樹谷聯絡道、北外環快速道路等建設，交通區位優越；全案規畫約48.2公頃事業專用區、45.4公頃公共設施用地，希望兼顧產業及地方發展需求，並劃設將近30公頃兼供滯洪池使用的公園用地及綠地，搭配鄰近鹽水溪排水整治計畫，有利減輕當地淹水問題。

都發局還說，由於南科園區第一、二期的建廠用地出租率高達99％，總面積約1000公頃的園區已趨近飽和，行政院為配合產業發展需求及促進投資政策，去年4月核定「南部科學園區台南園區擴建計畫」，選定新市區的台糖看西農場為最適區位後，經南科管理局申請變更都市計畫，計畫面積約93.6公頃。此計畫於台南市第103次都市計畫委員會審議通過，本月8日已報請內政部審議。