美國智庫芝加哥全球事務委員會（The Chicago Council on Global Affairs）研究員李切特(Chet Lee)，19日投書《外交家》。文中指出，過去一直是紙老虎的「四方安全對話」(QUAD)，如今為因應中國大陸不斷成長的軍事能力而重整旗鼓；然而，印度持續採購俄國軍事裝備，恐讓其成為QUAD的最脆弱的軟肋，進而阻礙甚至拖累QUAD的整體軍事效率。

文中指出，自2007年澳洲非正式退出以來，QUAD相當程度成為一紙紙老虎的協議。不過，隨著澳洲、印度、日本與美國領導人首次面對面會晤，讓人有信心四方安全對話正重整旗鼓。

由於QUAD的目的是為了對抗北京不斷成長的軍事實力，評估該組織的軍事能力成為關鍵要務。不幸的是，對QUAD的軍事能力進行誠實的評估後，會發現印度正拖累QUAD的整體軍事效力；諷刺的是，這是印度自己選擇的。

自1947獨立後，印度堅持不結盟政策迄今，使其嚐試與美國、俄國等國家合作，以維持一定的戰略自主權。從本質來看，藉由不過度倚賴任一方，德里可避免在特定議題上選邊站，進而避開與另一國衝突。

因此，印度不但與俄國、美國建立2+2對話，平衡軍事演習；就國防採購來說，印度使用俄國的S-400防空飛彈系統，也有美製的MH-60R直升機。然而，作者認為，持續採購俄國國防設備，只會讓印度淪為四國集團中最「肉腳」的一員。

直到最近，印度國防採購仍取決於3大因素，即該裝備是否滿足德里的預期能力、價格高低，以及對印度本土國防產業的有益程度。在大多數情況下，這樣的政策已奏效並讓德里建立一支被部分專家評定為全球第四強的軍隊。

但作者認為，在評估QUAD的軍事能力時，不可漏掉一關鍵項目，即印度採購的國防裝備，與其他QUAD夥伴使用裝備的相互操作性。

從地理來看，QUAD與中國大陸擦槍走火可能集中在空中與海上領域。QUAD想在這兩大領域上建功立業，取決於網路與安全性，即允許關鍵資訊即時流通的程度。

例如，日本與澳洲都投資神盾射擊控制技術，這讓其與美軍軍艦共享狀況知覺並接受來自彼此的武器信號數據，反之亦然。但是，印度使用的俄國科技永遠無法與美國或其他四方合作夥伴的裝備，產生類似的相互操作性，從而減低QUAD的整體軍事效力。

在未來戰鬥中，俄製裝備不只讓印度與夥伴彼此不相容；與俄國的持續合作也會限制印度取得其他成員使用的裝備。特別是，美國科技分享的決策過程冗長而跨部門，還需要國會的支持；其中，影響決策的一項關鍵因素，便是是否會在未授權的情況下，向外國實體洩漏技術的可能性。

比如，印度使用S-400防空系統，就讓美國跨部門在分享類似技術時，考慮到美製系統與俄製系統的對接使用恐造成的潛在損害，而對科技輸出喊卡。

事實上，作為北約盟國與F-35生產計劃一員的土耳其，就因為採購S-400而慘遭踢出F-35計畫。但是，對北約的軍事效率而言，使用F-35戰機的土耳其是助力，使用非F-35戰機的安卡拉卻是包袱。同樣的，缺乏與其他合作夥伴相同先進武器的印度，勢必拖累QUAD軍事效益；只有使用同樣先進裝備，才能為QUAD的軍事能力帶來加分。

作者總結，過去印度成功避免在美國與俄國之間選邊站，如今卻選擇簽署旨在嚇阻北京的安全協議。未來印度必須選擇專心扮演QUAD的重要成員，還是繼續以平衡者的角色遊走在列強之間。