由中央社製播的國際影音平台Taiwan＋開台近兩個月，文化部長李永得今（20）日在教委會備詢時坦言不滿意，還有進步空間，希望再過半年時間，能持續有效拓展國際知名度。（李欣恬攝）

由中央社製播的國際影音平台Taiwan＋開台近兩個月，文化部長李永得今（20）日在教委會備詢時坦言不滿意，還有進步空間，希望再過半年時間，能持續有效拓展國際知名度。

李永得表示，要做國際影音平台有兩大困難，第一是人才，第二要從台灣推展到國際，都很不容易，「人才不是英文好就可以，還要有新聞或節目經驗，過去台灣沒有這個節目，所以這次團隊有一部分是從國外挖角。」李永得表示，他肯定團隊的專業度，「我相信給他們半年時間，一定可以做到大家期待。」

此外，李永得也希望Taiwan＋可以拓展國際知名度，「國際是一個大海，所以也必須找到策略、適當的管道，我們最重要還是以外國人為主，現在初步有達到這目標，使用的國家有一百多個國家，使用的語言最多是英文，也有日文，英文還是最多，不是中文。所以有初步的，可是數量不夠，數量不夠在我們推測一定就是知名度問題，所以要怎樣拓展很重要，這兩者要相輔相成。」

至於立委張廖萬堅、萬美玲在教委會的質疑，已經有了全英語的影音平台「Taiwan＋」，近期公視又推出英語影音服務「PTS WORLD TAIWAN」，兩者性質是否過於類似，形成資源重複，甚至有排擠現像？

李永得也解釋，兩者之間有很大的不同，「Taiwan＋團隊針對國外想要從國際眼光和外國人角度，一開始就是從英文思考去講述台灣的故事，公共電視是把現有節目加上字幕，或是有一些英文新聞，所以這很不一樣。但這兩者就是可以相輔相成，所以沒有衝突問題。」