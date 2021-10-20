一如市場預期，大陸貸款市場報價利率（LPR）繼續按兵不動。中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心公佈，10月20日LPR報價為1年期LPR為3.85％；5年期以上LPR為4.65％，兩個期限品種報價均與上個月持平，且已經維持連18個月利率不變。

據澎湃新聞報導，大陸LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

人行貨幣政策司司長孫國峰稍早在2021年第3季金融統計資料新聞發佈會上表示，下一階段穩健的貨幣政策將靈活精准、合理適度，以我為主、穩字當頭，做好跨週期調節，統籌考慮今明兩年政策銜接。人民銀行將綜合運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕，增強信貸總量增長的穩定性。持續釋放LPR改革效能，穩定銀行負債成本，推動小微企業綜合融資成本穩中有降。