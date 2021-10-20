富邦金控董事長蔡明興驚傳確診新冠肺炎，富邦金控表示，蔡明興目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，感謝各界的關心，網友在PTT股板也關注此事，認為現在名人確診都不可怕了，好好治療就沒事，這種規模的公司不會沒辦法運作，但也有多位網友留言「可以讓我中籤嗎？」原來富邦金現金增資股明(21日)抽籤，以19日的收盤價74.8元計算，抽中每張可以賺1.59萬元。

富邦金表示，董事長蔡明興日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好，富邦金及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。富邦金內部也公告，董事長蔡明興休假期間（10月18日至10月31日），職務將由董事蔡明忠代理。

對於富邦金強調公司營運及各項業務都不受影響，有網友在PTT股板擔心會不會影響股價，多位網友表示，「現在名人確診都不可怕了 好好治療就沒事的病」、「董事長確診公司就沒法運作就會倒了嗎？」、「都打過疫苗了，確診大概就跟重感冒差不多而已」。

由於富邦金普通股與特別股的申購明日將抽籤，有更多網友紛紛留言「可以讓我中籤嗎」、「我也想中籤」，還讓一位網友突然驚覺「昨天忘了抽」。

為併購日盛金做準備，富邦金現金增資發行普通股近5萬張，以及丙種特別股逾3.1萬張，承銷價為58.9元，以19日的收盤價74.8元計算，抽中每張可以賺1.59萬元。不過，富邦金今(20日)走勢震盪，早盤在75元至74.1元之間遊走。