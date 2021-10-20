疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，11月開放混打新冠疫苗的可能性高。對此，小兒科醫師張博揚指出，不少人為此取消AZ第二劑預約，雖然AZ混打mRNA疫苗抗體會提高，但仍不足以對抗變種病毒，且混打的話副作用比兩劑AZ還要大很多，AZ第二劑是苦盡甘來，「何不將第二劑打完呢？」

張博揚昨（19）日於個人臉書粉專《張博揚小兒科診所》表示，不少本來要接種AZ第二劑的民眾，因為看到指揮中心說11月有可能會開放疫苗混打，陸續取消AZ第二劑預約，「這樣做對嗎？」AZ混打mRNA是為了提高抗體濃度，增加身體保護力，雖然會比打兩劑AZ好，但也只是接近打兩劑mRNA的程度，即便抗體有提高，保護力會提升多少？夠對抗變種病毒嗎？

張博揚說，完整兩劑輝瑞／BNT或莫德納，依然無法免於Delta變異株的突破性感染，雖然打兩劑AZ的效果較差，但對預防重症及死亡並沒有差異，也就是說不論有無混打，任何組合的疫苗都可免於重症死亡，只不過疫苗研發仍比不過變異株演變的速度。

張博揚強調，AZ第二劑的副作用與第一劑相比，可說是苦盡甘來，「為何不將第二劑打完，還想棄權去混打？要知道混打的副作用可是比AZ第二劑大很多，何苦呢？」因此他認為，除非疫苗不足，否則不推薦民眾混打，甚至也不建議打第三劑。