學員接受特訓後，下場體驗釣魚樂趣。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

首次接觸釣魚的高中生人人皆輕鬆「中魚」。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

釣魚教練謝宇豪（左三）頒發上課證書給學員。（寶熊漁樂碼頭提供／王文吉台中傳真）

你有釣過魚嗎？台中市教育局開辦「優遊台中學」，鼓勵學子利用假日參加多元學習探索課程，並開放中彰投苗學子選課，提早體驗高中與大學課程。今年首度加入「實體釣魚」課程，由世界第三大釣具品牌okuma旗下的寶熊漁樂碼頭授課，有高中生第1尾就釣起32公分的大魚，受封「今日最大尾」，氣氛歡樂有趣。

台中市教育局與台中市高級中等學校、社教館院及大學開辦「優遊台中學」，共享師資、設備、課程等資源，提供台中、彰化、苗栗及南投國三及高中生提早體驗高中與大學課程，藉此探索自我興趣，進而找到未來就學方向。

寶熊漁樂碼頭推出兩項課程，包括「野釣漁人」一秒成為神釣手、「放長線釣大魚」解剖釣魚的秘密，推廣正確釣魚觀念。其中「野釣漁人」廣受高中生喜愛，開課不久即額滿，非常搶手，館方目前已加開場次，11月7日、12月4日場次尚有名額，歡迎有興趣的學子參與。

「野釣漁人」一秒成為神釣手戶外釣魚課程上周末開跑，3小時的課程中，教練「生蠔哥哥」謝宇豪細心剖析釣魚技巧、傳授釣魚經驗。首次接觸釣魚的學子人人皆輕鬆「中魚」，不僅有釣到17尾的釣魚王，也有第1尾就釣起32公分的大魚，直接受封今日最大尾，活動過程相當趣味。

寶熊漁樂碼頭館長吳德利表示，去年一整年，我們在實體釣魚上做足功課，找了擁有10年釣魚經驗且熱愛分享知識的教練一同探討教學內容，在充分的準備下，加入110學年度優遊台中學，培養學子從釣魚體驗中磨練專注力、耐力和觀察力，也期盼更多國人加入釣魚行列。