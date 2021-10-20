新北市升格十年，新北市交通局20日在市民廣場舉辦「人本交通、十年有成」成果展，新北市長侯友宜也宣布300處的YouBike2.0系統開通上線，公共自行車系統邁入YouBike1.0＋2.0雙核心服務，YouBike站點年底可達700站，預計2025年可達1500站。

新北市長侯友宜上午在「人本交通、十年有成暨YouBike雙核心服務記者會」 致詞表示，這十年來包括移置人行道變電箱及學校周邊通學巷計畫，提供安全、順暢的步行環境，並推動智慧停車人性化管理，以及公共自行車、電動公車及導入共享運具等低碳環保綠能運輸。

侯友宜指出，因應人手一機、資通訊科技發展趨勢，新北市公共自行車系統亦智慧升級YouBike2.0，免牽電特性，不僅降低建站成本，節省公帑，並減少設站空間，採廣佈點、高密度且深入社區，未來不論幾台都能拉到社區，更便利民眾使用。

交通局長鍾鳴時指出，現有YouBike 1.0將持續營運，並將依使用年限、分批次升級2.0，新北市到今年12月底將有700站YouBike2.0，提供1.0＋2.0雙系統服務，可與北市無縫接軌並維持與桃園市1.0系統能跨市使用，讓北北桃市民騎乘便利性最大化。

鍾鳴時說，2025年新北市YouBike2.0將達1500站目標，而「人本交通、十年有成」成果展自今日起至10月24日12時止，歡迎民眾一起來探索新北10年交通蛻變及未來願景。