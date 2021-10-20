雲豹弊案台中地院今天宣判，中興電工董事長江義福等人涉入國軍雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，江等官商33人在2015年被依貪汙、詐欺等罪起訴。台中地院歷經6年審理，今天宣判，江義福被依詐欺取財、證交法等罪判處徒刑6年6月，併科罰金3500萬元，並沒收中興電工違法所得20億9千多萬元，全案仍可上訴。

檢調查偵辦國軍雲豹八輪甲車動力底盤系統採購弊案，追查出電工涉嫌向大陸購買低價的綜合液壓泵、S1、S2轉向機，混充高級品交貨，並向軍方相關驗收人員行賄，軍方不實驗收過關簽訂不實合約牟利4850萬；另軍方採購履帶甲車承載輪、履帶膠塊涉弊。

案經台中地檢署在2015年10月間依貪污、詐欺等罪起訴中興電工公司董事長江義福等33人及9家相關公司。台中地院今天宣判，江義福涉違反證券交易法、詐欺取財罪，被判刑6年6月，併科罰金3500萬；中興電工總經理郭慧娟涉違反證券交易法，判刑2年，獲緩刑5年；中興電工副總李良章判4年2月，其他包括中興電工事業管理處動力廠的專案經理、副理、副工程師、職員等4人，各判6月至1年8月不等徒刑。

在審理過程，江義福均否認涉案，法官認定江涉證券交易法的不合常規交易罪2次，各判刑3年6月，併科罰金2500萬；3年4月，併科罰金1500萬元；與許清順共同犯詐欺取財罪，判刑5年，併科罰金50萬。法官判決應執行徒刑6年6月，併科罰金3500萬，罰金得易服勞役。