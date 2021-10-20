香港科技大學工商管理學士（環球商業管理及金融學）台生林士惟今年剛畢業，目前已經在花旗銀行（香港）工作。雖然過去2年受社會事件及疫情影響，他對香港在全球金融界的重要性仍相當有信心，認為香港中有著舉足輕重且無法取代的地位。

畢業於建國中學的林士惟在港科大就讀時相當積極，獲得勤業眾信、新加坡大華銀行、花旗銀行等5份實習經驗，大三時曾於德克薩斯大學奧斯汀分校當交換生。因為實習表現良好，在目前大環境下普遍不佳的情況下他仍獲得花旗銀行（香港）錄取，目前協助企業在資本市場上融資或併購等。

畢業於師大附中的鄭廷剴現在是大四，除了主修生物工程外，由於港科大修課彈性並有跨學科優勢，他還副修大數據技術、機器人、商業等3個科目。

鄭廷剴說，其實當初他也考慮過北京清華大學或是台灣的學校，但港校的全英語環境是他來港的主因之一。此外他也非常喜歡港科大的體驗式學習，像他大一上學期通過港科大的機器人隊選拔，該團隊2019年在香港區域競賽得冠軍，11次不敗紀錄成績傲人，接著又到美國參賽，是最難忘的回憶。

鄭廷剴說，港科大的學習資源非常豐富，例如大一去美國參賽，學校大方補貼了一半費用；又例如他參與港科大特有的本科生研究計劃（讓本科生也可以參與教授的研究工作，曾有不少本科生因此發表學術論文及出席國際學術會議），認識到志同道合的教授和學長學姐。

目前鄭廷剴已經有2次在台灣的實習經驗，包括在銀行及自動化機械設備研發生產公司。未來他計劃在醫療科技方面發展，並將到美加攻讀碩士課程。

畢業於北一女中的陳宣晴去年曾就讀台大園藝暨景觀學系大一，但感覺自己其實更喜歡商業相關學科，因此用前1年的學測成績申請港科大，校方也給予很大彈性，並提供她半額獎學金。今年9月她剛入讀科大，頭一年還不需要選系，不過已經感受到港科大花了很多心思讓學生適應環境，包括生活與學業，她認為香港的國際商業環境對她未來求職或發展均有很大幫助。