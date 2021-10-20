當前中國房市的債務危機與官方打房調控舉措受到國際市場關注，美媒引述知情人士說法表示，中共中央總書記習近平為打擊炒房推動的房地產稅改革遭受到黨內阻力，包括試點城市已從原先規劃的約30個減為約10個。

華爾街日報20日報導，了解政府商議情況的知情人士透露，習近平為遏制房地產投機，有意推動的全國性房地產稅措施，面臨著強大阻力。許多大陸經濟學家和分析師長期以來認為，這種稅項將增加房地產投機的成本，有助降低房價，也可幫助減輕中產家庭的財務負擔，符合習近平更平均分配財富的目標。

知情人士表示，今年稍早，習近平曾經指派中國國務院副總理韓正負責更廣泛的推出房地產稅。但由於面臨強烈反對，中國政府現在只會推出規模有限的徵稅計劃，經濟適用房的提議也可能成為替代方案。

報導引述未具名知情人士表示，中共內部討論期間，黨內菁英與其他黨員對習近平擴大徵收房地產稅的計畫普遍給予負面回應。許多官員表示，徵收房地產稅可能導致房價崩跌，進而重創民間消費，嚴重損害整體經濟。部分退休的資深中共黨員也請求不要開徵房地產稅，理由是他們無力負擔。

知情人士表示，韓正以影響甚廣為由，建議習近平暫時不要太廣泛推動房地產稅改革試點。目前在約30個城市推動試點的提案已縮小到10個左右，同時官員仍在爭論如何設定試點計畫稅率、可否給予優惠及豁免區域。